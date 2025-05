Fiocco azzurro per il nonno più famoso di tutti: “Benvenuto al mondo” – La famiglia più chiacchierata d’America si allarga ancora. Tiffany, la figlia glamour e un po’ defilata del famosissimo, ha dato alla luce il suo primo figlio. La notizia è arrivata direttamente dai social, dove la neomamma ha condiviso un post dolcissimo con il nome del bebè. Fiocco azzurro per il nonno più famoso di tutti: “Benvenuto al mondo”. «Benvenuto al mondo, il nostro dolce bambino, Alexander Trump Boulos». Così sui social Tiffany, figlia del presidente Donald Trump, ha annunciato la nascita del figlio. Una rivelazione semplice, elegante e piena d’amore. Classe 1993, occhi di ghiaccio e sorriso da red carpet, Tiffany è la quarta figlia del tycoon, nata dal matrimonio con l’attrice e modella Marla Maples. Trump nonno (di nuovo) e orgoglioso come non mai. 🔗Leggi su Tvzap.it

