fino a domenica scorsa a ogni gol di lukaku corrispondeva una vittoria del napoli gazzetta

Fino a domenica scorsa, a ogni gol di Lukaku corrispondeva una vittoria del Napoli. Forse per questo la frenata col Grifone è apparsa ancora più clamorosa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo. Contro il Genoa si rotto una specie di incantesimo per Lukaku. Scrive D'Angelo: La delusione post Genoa è alle spalle, Conte ha lavorato tanto sulla testa dei suoi e caricato a dovere gli uomini chiave. Lukaku domenica è tornato al gol, ma ha interrotto una specie di incantesimo napoletano. Fino a domenica scorsa, a ogni gol di Lukaku corrispondeva una vittoria del Napoli. E forse anche per questo la frenata col Grifone è apparsa ancora più clamorosa agli occhi dei tifosi. Ma il Napoli è ancora avanti e si affida alla leadership del belga per avvicinarsi al sogno. E Romelu contro il Parma ha dolci ricordi: all'andata fu il debutto ufficiale in azzurro e entrò col Napoli sotto di un gol e il pubblico rumoreggiante.

