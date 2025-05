Da ieri ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Masi Torello. I lavori di ammodernamento della sede di piazza Cesare Toschi 2 consentono di accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. La sede seguirà il suo consueto orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Nel ferrarese ad oggi sono trasformati in polis 7 uffici postali dei 16 in programma, mentre in un ufficio sono in corso i lavori invece altri 8 vedranno presto la partenza. Nella nuova sede postale sono attivi i principali servizi della pubblica amministrazione, tra questi anche il più atteso ovvero quello della richiesta e rinnovo passaporti. Infatti, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati nel comune di Masi Torello potranno presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finiti i lavori, apre l’ufficio postale