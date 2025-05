Finisce il sogno di Musetti Alcaraz va in finale

Lorenzo Musetti vede svanire il sogno di accedere alla finale degli Internazionali BNL d'Italia. Il tennista di Carrara, in un match deludente, cede allo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3 7-6(4). Alcaraz, attualmente numero tre del mondo, si prepara ora per affrontare il suo avversario in finale domenica.

AGI - Finisce in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d'Italia. Il tennista di Carrara, incredibilmente falloso e nervoso, perde in due set col punteggio di 6-3 7-6(4) contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sarà il numero tre del mondo a giocare domenica la finale contro il vincente tra Jannik Sinner e Tommy Paul. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Finisce il sogno di Musetti, Alcaraz va in finale

