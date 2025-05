Fine vita udienza al Tar Bloccato da sospensiva muore prima del verdetto

La questione del fine vita si complica ulteriormente con la morte del paziente, avvenuta alla vigilia della sentenza del Tar sulla richiesta di suicidio assistito. Il verdetto, atteso per ieri, non ha potuto pronunciarsi, lasciando in sospeso un tema delicato e cruciale per la dignità e le scelte individuali in situazioni estreme.

Fine vita, bloccato dalla sospensiva muore alla vigilia della sentenza del Tar. Il verdetto era in programma ieri mattina, ma poco prima il paziente che aveva chiesto di essere aiutato medicalmente con il suicidio assistito è deceduto naturalmente. "Da un punto di vista tecnico sono quindi venute meno le esigenze cautelari, cioè non c’è più urgenza di decidere se queste delibere della Regione possono essere applicate o meno, perché questa udienza era stata fissata in ragione del fatto che c’era un’applicazione concreta", spiega l’avvocato Domenico Menorello, dopo che si è svolta l’udienza in cui si doveva decidere sulla sospensione o meno delle delibere di giunta approvate a febbraio 2024 e finalizzate a dare attuazione al suicidio medicalmente assistito in regione. L’udienza riguardava nello specifico il caso del paziente poi deceduto nella notte tra mercoledì e ieri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fine vita, udienza al Tar. Bloccato da sospensiva, muore prima del verdetto

