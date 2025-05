Fine vita il Senato rimanda a luglio tra le proteste dell’opposizione

Il dibattito sulla legge sul fine vita slitta a luglio, scatenando le proteste dell'opposizione. Maurizio Gasparri (Forza Italia) giustifica il rinvio, mentre Alfredo Bazoli (Partito Democratico) accusa la maggioranza di non voler affrontare il tema. Nel frattempo, in Emilia-Romagna, si registra la morte di un malato in attesa del verdetto del Tar.

Maurizio Gasparri (Fi): «Il Comitato ristretto avrà più tempo». Alfredo Bazoli (Pd): «La maggioranza non vuole affrontare la discussione del ddl». Intanto, in Emilia-Romagna, muore il malato che attendeva il verdetto del Tar. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fine vita, il Senato rimanda a luglio tra le proteste dell’opposizione

