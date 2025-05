Finale di Champions niente accredito per un giovane tifoso interista disabile | È la quinta volta di fila che Nicolò riceve un rifiuto

Nicolò, giovane tifoso disabile dell'Inter, attende con trepidazione la finale di Champions League. Purtroppo, per la quinta volta consecutiva, il suo sogno di assistere alla "partita della vita" si infrange. Nonostante la sua passione, non riceve l'accredito per vivere l'emozione dal vivo al Munich Football Arena di Monaco di Baviera.

Bellano (Lecco) - Per un tifoso nerazzurro appassionato come lui, è la “partita della vita” a cui vorrebbe assistere di persona, dagli spalti del Munich Football Arena di Monaco di Baviera. Purtroppo però Nicolò alla finalissima di Champions tra Inter, la sua squadra del cuore, e il Paris Saint-Germain non potrà esserci. La sua domanda accredito è stata rifiuta: troppe richieste, troppi pochi i posti. Nicolò Denti è un giovane tifoso interista di 29 anni di Bellano. È affetto da distrofia muscolare di Duchenne. “Mio fratellino Nicolò ha un sogno, essere a Monaco per la finale di Champions della sua Inter – racconta Thomas, 38 anni, giornalista addetto stampa in Ats Brianza, ex vicesindaco di Bellano –. Nicolò ha la distrofia muscolare di Duchenne. Vive su una carrozzina e non può fare molto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finale di Champions, niente accredito per un giovane tifoso interista disabile: “È la quinta volta di fila che Nicolò riceve un rifiuto”

