Giornata di vigilia per la Roma Femminile, che domani affronterĂ la Juventus nella finale di Coppa Italia, che andrĂ in scena allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, con il fischio d'inizio in programma alle ore 18. Dopo il successo in Supercoppa Italiana, per le giallorosse ci sarĂ la possibilitĂ di conquistare un secondo trofeo, nonostante una stagione che non è stata per nulla semplice. Le parole di Spugna. Intervistato ai canali ufficiali del club giallorosso, Spugna ha parlato della sfida di domani, a partire dall' incontrare ancora la Juventus sulla propria strada: "In questi ultimi anni è stato un po' il classico del calcio italiano femminile, quindi è chiaro che in questi anni le due societĂ che hanno alzato trofei sono Juventus e Roma, quindi anche sabato ci sarĂ questa possibilitĂ per noi.

© Sololaroma.it - Finale Coppa Italia Femminile, Spugna: “Vorremmo chiudere con una vittoria, il gruppo sta bene”