Empoli, 16 maggio 2025 – Nella splendida cornice del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, il Vitolini si aggiudica il suo secondo titolo Uisp a distanza di nove anni dal primo squillo con Alano Galligani in panchina. Alla terza finale nelle ultime quattro stagioni, dopo i due ko del 2022 e 2023 contro Ferruzza e Castelfiorentino, la squadra di Tommaso Boschi può finalmente esultare. Al termine di una finale molto corretta ed intensa, che ha divertito il numeroso pubblico accorso sugli spalti, i bianconeri (in maglia viola per l'occasione) hanno meritatamente avuto la meglio sui campioni in carica del Real Isola (quattro titoli in bacheca e primo ko in finale), che si sono quindi visti scucire lo 'scudetto' dal petto. Insomma il degno finale di una stagione ricca di emozioni e di giocate di grande qualità, che ha avuto come gustoso antipasto il mini torneo “Calcio Giocando” con protagonisti i bambini delle Scuole Calcio di Avane, Piaggione Villanova, Giovani Fucecchio 2000, Serravalle Soccer Academy, Castelfiorentino, Sancascianese e Ponte a Elsa. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finale calcio Uisp: a Empoli vince Vitolini sul Real Isola, la festa di un paese intero