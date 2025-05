Final Destination | Bloodlines | Anteprime USA da 46 milioni

Final Destination: Bloodlines si prepara a conquistare il pubblico, con un incasso di 46 milioni di dollari previsto per il suo primo weekend. Le anteprime di giovedì hanno già dimostrato l'entusiasmo degli spettatori, promettendo un avvio di successo per questa attesa aggiunta alla celebre saga horror. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo fenomeno cinematografico!

La corsa di Final Destination: Bloodlines al Box Office USA si prospetta ricca di soddisfazioni in questo primo weekend di programmazione. Nella giornata di ieri si sono tenute le classiche anteprime del giovedì nelle sale USA. Nel nuovo report di Deadline si evince che l’incasso raccolto dal nuovo film della nota saga horror si aggira sui 4.6 milioni di dollari, ben oltre le più rosee aspettative degli analisti. La cifra raccolta risulta di poco inferiore a quella raccolta da I Peccatori (altro horror di successo uscito di recente), il cui esordio è valso oltre i 45 milioni di dollari in tre giorni. Le stime pre-rilascio di Final Destination: Bloodlines si aggiravano intorno ai 35-40 milioni di dollari, ma l’incasso delle anteprime, unitamente alle ottime recensioni ( 93% su Rotten Tomatoes ), potrebbe spingere lo score intero per il weekend ben oltre i 45 milioni. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Final Destination: Bloodlines | Anteprime USA da 4,6 milioni

