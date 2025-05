Filtri intelligenti

I filtri intelligenti rappresentano una rivoluzione nella protezione solare. Optare per un alto fattore di protezione consente di godere del sole in sicurezza, prevenendo gravi problematiche future. L'Europa sta valutando nuove regolamentazioni per equiparare i solari a prodotti farmaceutici e cosmetici funzionali, sottolineando l'importanza della cura della pelle nella tutela della salute.

Scegliere una protezione alta vuol dire godersi il piacere del sole e scongiurare seri problemi futuri. E infatti l’Europa sta pensando a una nuova regolamentazione per allinearsi a quei Paesi dove i solari sono considerati alla stregua di farmaci e cosmetici funzionali 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Filtri intelligenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Consigli Intelligenti sui Filtri per Semplificare le Tue Attività

Come scrive msn.com: Consigli Intelligenti sui Filtri per Semplificare le Tue Attività!! Latte, è allarme in Italia: nuovo richiamo, 4 marchi via dai negozi Pensione di vecchiaia: dal 2027 si alza ancora l’età Lo ...

Filtri intelligenti grazie all’Internet of Things

Scrive primapress.it: Solair in collaborazione con Wylmco ha sviluppato un’applicazione sulla propria IoT Application Platform che consente non solo di ricevere dati attraverso il cloud e monitorare la pressione dei filtri ...

Filtri aria BMC moto test pregi difetti durata costi - 1

Si legge su crazywheels.it: Il filtri aria sportivi BMC sono disponibili per tutte (o quasi) le moto in commercio e moltissime moto uscite dai listini; vediamo come sono fatti, i pro ed i contro, i costi, i vantaggi e gli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Netatmo - Misuratori Intelligenti PRO

Netatmo presenta la versione PRO del suo Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria L’azienda francese risponde alle nuove necessità di luoghi pubblici, scuole e uffici, con un dispositivo professionale capace di tenere monitorata la qualità dell’aria interna in tempo reale e in modo facile.