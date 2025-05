filippo di proprietà della pallacanestro reggiana era stato ceduto in prestito a rieti il primo aprile gallo si è fratturato il perone stagione finita per il baby

Brutte notizie per la Pallacanestro Reggiana e soprattutto per Filippo Gallo. Il giovane play-guardia di proprietà del club biancorosso si è infatti procurato un ‘frattura spiroide composta del perone della gamba sinistra’ nel corso di gara 2 dei playoff tra la ‘sua’ Sebastiani Rieti e l’Urania Milano. Il 2004 lo scorso primo di aprile era stato ceduto in prestito in Serie A2 per fare esperienza dopo aver iniziato la stagione con la prima squadra allenata da coach Priftis. La dinamica dell’infortunio subito da Gallo ha creato molta apprensione e tante polemiche dal momento che il play si è fatto male dopo un brutto fallo di Maspero, che ha visto la propria condotta punita con un ‘antisportivo’ da parte degli arbitri. Un’azione che ha generato tensione all’interno del ‘PalaSojourner’, con i tifosi di Rieti che hanno iniziato a offendere l’avversario; situazione che non è sfuggita poi dai ‘radar’ del giudice sportivo che ha multato la Sebastiani per il comportamento dei propri sostenitori. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

