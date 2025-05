Fiere a Piacenza dal 21 al 23 maggio la Nuclear Power Expo

Dal 21 al 23 maggio, Piacenza ospiterà la Nuclear Power Expo, un evento dedicato al settore nucleare. Questa prima edizione mira a riunire le aziende italiane di punta e a promuovere la cooperazione, con l'obiettivo di rafforzare una filiera nazionale competitiva e sostenere un Piano Nucleare Nazionale ambizioso.

(Adnkronos) – Riunire e favorire la cooperazione tra le numerose aziende italiane leader a livello globale nel settore nucleare, con lo scopo di consolidare una filiera nazionale competitiva e promuovere un Piano Nucleare Nazionale. Sono alcuni degli obiettivi della prima edizione di Nuclear Power-Expo, la manifestazione in programma dal 21 al 23 maggio 2025 nel . L'articolo Fiere, a Piacenza dal 21 al 23 maggio la Nuclear Power Expo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Fiere, a Piacenza dal 21 al 23 maggio la Nuclear Power Expo

Cosa riportano altre fonti

Fiere, a Piacenza dal 21 al 23 maggio la Nuclear Power Expo

Segnala msn.com: Si svolgerà in concomitanza ad altre due manifestazioni di riferimento, rispettivamente nel settore dell’energia e della sicurezza informatica, ovvero Hydrogen-Expo e Cybsec-Expo ...

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza focus idrogeno, nucleare e cybersicurezza

msn.com scrive: Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria Piacenza, la conferenza stampa di presentazione della 4ª edizione di Hydrogen Expo, della 2ª edizione di Cybsec Expo e della 1ª edizione di Nuclear Po ...

Nuove energie e sicurezza, Piacenza in prima linea con tre fiere a Pc Expo

Segnala piacenzasera.it: Nuove energie e cybersicurezza, Piacenza è in prima linea. Ne è sicuro Fabio Potestà, organizzatore delle tre fiere che si terranno dal 21 al 23 maggio a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PlayStation partner della Nazionale Italiana di calcio

Quando ci sono in gioco le emozioni non ci sono limiti Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la partnership con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), che elegge PlayStation a console partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per tutto il 2021.