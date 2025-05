Fiera per costruire focus degli architetti sul decreto salva casa

Ieri pomeriggio, nella sala Zeus del Palacongressi, l'Ordine degli architetti, guidato da Rino La Mendola, ha organizzato un convegno sul "Decreto Salva Casa". L’evento ha esplorato procedure, modulistica e gestione delle difformità , evidenziando l'importanza di una collaborazione tra diversi ordini professionali per affrontare le sfide del settore edilizio.

Nella sala Zeus del Palacongressi, ieri pomeriggio, l’Ordine degli architetti, presieduto da Rino La Mendola, ha promosso un convegno sul tema: “Salva casa: procedure, modulistica e gestione delle difformità ”. "Unitamente ad altri Ordini professionali dell’area tecnica – ha detto il presidente. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Fiera per costruire", focus degli architetti sul decreto salva casa

