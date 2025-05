Fiera del Civ Rolandone a Sampierdarena con mercatini negozi aperti e giochi per i bambini

Domenica 18 maggio, dalle 9 alle 19, Sampierdarena si anima con la fiera del Civ Rolandone. Esplora mercatini ricchi di prodotti vari e alimentari lungo via Rolando e via Anzani, mentre i bar e le attività locali offrono prelibatezze. Non mancheranno anche giochi divertenti per i bambini, rendendo la giornata perfetta per tutta la famiglia!

Domenica 18 maggio dalle 9 alle 19 il Civ Rolandone organizza una fiera con numerosi banchi di merci varie e alimentari lungo via Rolando e via Anzani, a Sampierdarena. Per l’occasione saranno aperti anche i bar e le altre attività in sede fissa del Civ, con servizio di tavola calda e fredda e. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Fiera del Civ Rolandone a Sampierdarena con mercatini, negozi aperti e giochi per i bambini

