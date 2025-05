Fibromialgia Comune di Napoli e ANM lanciano la nuova campagna di sensibilizzazione

Fibromialgia Comune di Napoli e ANM presentano la campagna di sensibilizzazione "Fibromialgia? Non sei più sola!". La conferenza, tenutasi presso Palazzo San Giacomo nella sala Pignatiello, ha illustrato il progetto volto ad aumentare la consapevolezza su questa malattia, promosso da Annamaria Maisto, presidente della Consulta delle Elette, e altri esperti del settore.

