Festivalle Off da Parigi arriva Duved Dunayevsky per un evento che unisce musica e riscoperta del centro storico

FestiValle di Parigi presenta Duved Dunayevsky per un evento che celebra musica e riscoperta del centro storico. In attesa della nona edizione, dal 7 al 10 agosto nella Valle dei Templi, il festival anticipa l'atmosfera unica con speciali appuntamenti di "avvicinamento", offrendo un affascinante percorso tra sonoritĂ jazz ed elettroniche. Un viaggio imperdibile per gli amanti della musica!

In attesa della nona edizione, che dal 7 al 10 agosto porterĂ nella Valle dei Templi sonoritĂ jazz ed elettroniche, il viaggio musicale di FestiValle 2025 propone degli appuntamenti speciali di "avvicinamento". Un percorso che anticipa l'atmosfera unica del festival che quest'anno vedrĂ .

