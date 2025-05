Festival di Cannes sarà un’ottima annata? La visione scioccante di Sir?t e il mosaico di Sound of falling

Il 78° Festival di Cannes si apre con promettenti speranze, tra visioni provocatorie come quelle di Sirt e il mosaico sonoro di "Sound of Falling". Dopo un inizio tranquillo e l'adrenalina finale di "Mission: Impossible", la selezione dei primi titoli in concorso sembra confermare che quest'anno sarà un'ottima annata per il cinema di qualità.

Dopo un’apertura in sordina, cinematograficamente parlando, e l’ubriacatura del gran finale di Mission: Impossible, i primi titoli del concorso al 78° Festival di Cannes fanno ben sperare nella cosiddetta “ottima annata ”. Perché c’è un en plein di qualità nei quattro film finora visti, a partire dal più sorprendente e assai scioccante Sir?t diretto dal giovane franco-spagnolo Oliver Laxe. Un’opera visionaria e monumentale che trasforma un road movie nel deserto marocchino in un viaggio iniziatico e lisergico verso un’apocalisse mistica. Al centro è Luis (Sergi Lopez) che col figlio minore si mette alla ricerca della figlia smarrita da alcuni mesi dopo un rave in Marocco. La cerca presso un nuovo rave party in quel territorio impervio, affidandosi a foto della figlia che distribuisce ai ravers. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festival di Cannes, sarà un’ottima annata? La visione scioccante di Sir?t e il mosaico di Sound of falling

Nanni Moretti al Festival di Cannes: Il Sol dell'avvenire conquista il pubblico e la critica a 30 anni da Caro diario

Il famoso regista Nanni Moretti è tornato in grande stile al Festival di Cannes, a tre decenni di distanza dalla presentazione di "Caro diario" sulla Croisette, un evento che ancora oggi è ricordato da Clint Eastwood, all'epoca presidente di giuria.