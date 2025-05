Festival di Cannes 2025 | tutti i look daily delle star tra glamour e stile casual

Benvenuti al Festival di Cannes 2025! Scopriamo insieme i look quotidiani delle star, un mix irresistibile di glamour e stile casual. Dall'aeroporto di Nizza alle affascinanti strade della cittadina, le celebrità incantano con accessori e tendenze moda che domineranno non solo il festival, ma anche le stagioni future. Preparatevi a essere ispirati!

Rendiamo grazie alle star protagoniste di Cannes 2025, che dall'aeroporto di Nizza alle vie della cittadina francese stanno facendo parlare di sé con accessori e tendenze moda. Che ci faranno compagnia per tutta la durata del festival, e oltre 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2025: tutti i look daily delle star, tra glamour e stile casual

