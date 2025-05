Festival di Cannes 2025 il ritorno in versione quiet luxury di Angelina Jolie la classe di Natalie Portman e la voglia di sperimentare di Emma Stone | tutti i look e i nostri voti sul red carpet della quarta serata

Il Festival di Cannes 2025 ha riservato emozioni sul tappeto rosso, con il ritorno in versione quiet luxury di Angelina Jolie, la classe senza tempo di Natalie Portman e la voglia di sperimentare di Emma Stone. Scopri tutti i look e i nostri voti dalla quarta serata, mentre la gara d'eleganza si intensifica con le star e le outsider.

Tris di star hollywoodiane sul tappeto rosso del film Eddington: la gara d'eleganza entra nel vivo alla Croisette. Ma attenzione anche alle outsider.

