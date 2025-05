Arezzo, 16 maggio 2025 – L’edizione 2025 del Festival delle Neuroscienze è dedicata alla neurobiologia quantistica: lo studio delle proprietà quantomeccaniche del cervello, documentate da evidenze sperimentali e comprovati modelli matematici. Una prospettiva innovativa che potrebbe contribuire a comprendere l’origine delle nostre funzioni cognitive ed emotive, quelle che non si vedono né si toccano, ma che rappresentano l’essenza della nostra vita. Si tratta di una delle sfide più affascinanti della scienza contemporanea: trovare un ponte tra la materia e l’immateriale, tra l’attività cerebrale e l’emergere della mente. “Funzioni come la memoria, l’affettività e la coscienza sono eventi immateriali: non si vedono, non si toccano e non hanno contorni, ma possiedono una loro esistenza reale quanto quella del mondo della materia”, spiega il professor Alessandro Rossi, neurologo, docente di Neurologia e Fisiologia Umana all’Università di Siena, direttore scientifico della Fondazione Gianfranco Salvini e promotore del Festival. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival delle Neuroscienze 2025 a San Giovanni Valdarno