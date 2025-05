Festival biblico | a Treviso un fine settimana ricco di appuntamenti

Il Festival Biblico 2025 di Treviso, dedicato ai “Salmi, libro infinito”, continua con una seconda giornata ricca di eventi. Dopo l'inaugurazione di giovedì 15 nell'ex chiesa di San Teonisto, il pubblico ha accolto con entusiasmo il vescovo Michele Tomasi e il presidente del Consiglio comunale, Antonio Dotto, dando il via a una serie di appuntamenti suggestivi.

