Festeggiano la retrocessione della Sampdoria con fumogeni 11 denunciati

La retrocessione della Sampdoria in Serie C ha suscitato reazioni vivaci a Rapallo, dove undici giovani sono stati denunciati per aver festeggiato accendendo fumogeni. I carabinieri li hanno identificati mentre si godevano l'inaspettato evento nelle vie cittadine, mostrando un lato controverso della passione calcistica.

Festeggiavano la retrocessione in serie C della Sampdoria e sono stati tutti denunciati. Protagonisti della vicenda undici giovani, fermati e identificati a Rapallo dai carabinieri. I ragazzi di età compresa tra i 19 e 27 anni hanno acceso fumogeni da stadio nelle vie cittadine dopo il. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festeggiano la retrocessione della Sampdoria con fumogeni, 11 denunciati

Fumogeni da stadio in città per la retrocessione della Samp, denunciati 11 genoani

Secondo primocanale.it: Nel corso dell’attività i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno identificato e denunciato i ragazzi, di età compresa tra i 19 e 27 anni ...

Genoa, festa dei tifosi per la retrocessione della Sampdoria: fuochi, fumogeni e… crocifissi (VIDEO)

Da informazione.it: Il pareggio senza reti rimediato a Castellammare di Stabia ha aritmeticamente condannato la Sampdoria alla retrocessione in Serie C. I 'rivali' del Genoa, al triplice fischio, hanno dato il via a una ...

La Sampdoria in Serie C, tra proteste e sogni infranti: il punto più basso di 79 anni di storia

Come scrive informazione.it: Un mesto e triste ritorno quello della Sampdoria in città dopo il pareggio per 0-0 a Castellammare di Stabia che ha sancito la prima retrocessione in Serie C della storia del… Leggi ...

