Festa di strada in via Massarenti | vie chiuse e modifiche al traffico

Il 18 maggio 2025, via Massarenti si trasformerà in un vivace palcoscenico per "Massarenti in Festa". Mercatini, animazioni e concerti animeranno la strada, che sarà chiusa al traffico secondo l'ordinanza comunale. Preparatevi a vivere una giornata di festa con modifiche alla circolazione: divieto di transito veicolare da via Libia a via Rimesse, ad eccezione degli accessi autorizzati.

"Massarenti in Festa" torna anche quest'anno, il 18 maggio 2025, con mercatini, animazioni e concerti. La via sarà chiusa al traffico, coma da ordinanza del Comune. Le modifiche alla circolazione VIA MASSARENTI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via Libia a via Rimesse, eccetto accedenti a.

