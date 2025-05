Festa dello sport a Sarno | ecco il programma

Il 18 maggio, dalle 9.30 alle 14, Piazza 5 Maggio ospiterà la seconda edizione della "Festa dello Sport" a Sarno, organizzata dal Comune in collaborazione con il Forum dei Giovani. L'evento celebrerà il diritto allo sport, coinvolgendo associazioni e atleti locali in una giornata ricca di attività e divertimento per tutti.

Si svolgerà il prossimo 18 maggio, dalle ore 9.30 alle 14, in Piazza 5 Maggio, la seconda edizione della "Festa dello Sport", promossa dal Comune di Sarno in collaborazione con il Forum dei Giovani. La giornata sarà dedicata alla promozione del diritto allo sport e vedrà il coinvolgimento delle.

