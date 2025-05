Lunedì 19 maggio alle 19 presso la sede dell’istituto italiano di Cultura di Bruxelles si terrà l’evento della fondazione degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Omri), in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Belgio, l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e la Domus Mazziniana di Pisa, volta a riscoprire le radici dell’Europa unita, attraverso la figura e il pensiero di Giuseppe Mazzini. Un evento in linea con il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “I valori fondamentali dell’Unione Europea non ammettono compromessi morali”. Parole pronunciate dal Capo dello Stato in occasione del conferimento della laurea honoris causa all’Università di Coimbra, ribadendo con fermezza l’urgenza di difendere e rafforzare l’identità democratica dell’Europa, oggi messa in discussione da derive autoritarie, crisi internazionali e crescenti sentimenti euroscettici, e in linea con la celebrazione che avverrà sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, a 75 anni dalla Dichiarazione Schuman – atto fondativo del processo d’integrazione europea, nel cuore del quartiere europeo, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi e membri della società civile. 🔗Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Festa dell’Europa 2025: Fondazione Omri il 19 maggio a Bruxelles nel segno di Mazzini e dei valori fondativi Unione