Festa della Focaccia di Recco 2025 | distribuzioni gratuite in tutta la città con musica e intrattenimento

Torna la Festa della Focaccia di Recco, un evento imperdibile che si svolgerà il 24 e 25 maggio 2025! La città si anima con distribuzioni gratuite di focacce, musica e intrattenimento per tutti. Organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco in collaborazione con il Comune, questa celebrazione promette un weekend di gusto e divertimento.

Come ogni, anno con la quarta domenica del mese di maggio torna l'attesissimo appuntamento con la Festa della Focaccia di Recco: pronte migliaia di porzioni gratuite per tutti sabato 24 e domenica 25 maggio 2025. L'evento è organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco con il Comune di.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa della Focaccia di Recco 2025: due giorni per celebrare il sapore autentico della Liguria

Come scrive ligurianotizie.it: Il 24 e 25 maggio 2025 a Recco va in scena la Festa della Focaccia col formaggio IGP: due giorni di degustazioni gratuite, laboratori, musica e allegria nel cuore della Liguria ...

Festa della Focaccia di Recco 2025: focaccia col formaggio gratis, sfide golose ed eventi

Da mentelocale.it: La Festa della Focaccia di Recco è uno degli eventi liguri più conosciuti al largo pubblico. La festa, non sagra, è in programma domenica 25 maggio 2025, come da tradizione la quarta domenica del mese ...

Focaccia di Recco col formaggio, la festa di una prelibatezza famosa in tutto il mondo

Come scrive quotidiano.net: Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 la cittadina ligure celebra il suo prodotto iconico con un ricco weekend di appuntamenti ed eventi collaterali ...

