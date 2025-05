Festa del Liceo Musicale - Liceo Pertini Genova

Il Liceo Statale Sandro Pertini di Genova è lieto di invitare la cittadinanza alla Festa del Liceo Musicale, in occasione della Settimana della Musica. L’evento si terrà lunedì 19 maggio, dalle 18.00 alle 21.00, in via Cesare Battisti 4. Un pomeriggio dedicato alla musica, alla creatività e all’incontro tra talenti. Vi aspettiamo!

