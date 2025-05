Ferrovie chi entra nella squadra di Donnarumma

Stefano Donnarumma, nuovo AD di Ferrovie, prosegue nella creazione di un team manageriale di fiducia per realizzare le sue strategie in un settore influenzato dalla politica. Tra i recenti innesti nella squadra, si segnalano figure chiave che contribuiranno a tracciare un futuro innovativo per l'azienda, in un contesto dinamico e sfidante.

Stefano Donnarumma, nominato lo scorso giugno ad di Ferrovie, continua nella costruzione di una squadra manageriale di assoluta fiducia che garantisca la piena attuazione delle sue strategie in un settore dove la politica tende sempre a farla da padrone. Ultimi in ordine temporale ad accasarsi in piazza della Croce Rossa sono Giovanni Papaleo, a capo dei "shared services", in arrivo da Acea;  Marilena Petraglia, a suo tempo entrata in rotta di collisione con l'ad di Terna Giuseppina Di Foggia e che ora Donnarumma ha messo a capo della SostenibilitĂ . Infine Marco Pietrucci, anche lui proveniente da Terna (dove Donnarumma è stato ad), che andrĂ ad occuparsi di venture capital.

