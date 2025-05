Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola Leclerc | Soffriamo il giro secco Hamilton | Manca la costanza

Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente. Hamilton evidenzia la mancanza di costanza nella sua prestazione, lasciando interrogativi sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Intanto, debutta la mescola soft C6 di Pirelli, che aggiunge ulteriore interesse alla sfida.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Difficile decifrare il venerdì della Ferrari, a due facce. Rosse che faticano nel time attacco, Rosse che sul passo gara non hanno sfigurato. La squadra ha girato sia con la mescola soft – le debuttanti C6 portate per la prima volta a un Gran Premio da Pirelli. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza”

