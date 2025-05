' Ferrara Calling' la città come destinazione ideale per nomadi digitali e innovatori

Scopri Ferrara, la città ideale per nomadi digitali e innovatori! Partecipando a tre webinar gratuiti in inglese, da martedì 20 a martedì 27, esplorerai il potenziale di questo luogo accogliente e stimolante. Non perdere l'opportunità di conoscere "Ferrara Calling" e le sue offerte uniche per chi cerca una nuova destinazione.

Tre webinar in lingua inglese, gratuiti e aperti a un pubblico internazionale, in programma tra il martedì 20 e martedì 27, per far conoscere il potenziale della città di Ferrara a chi cerca un luogo accogliente, stimolante e ben connesso. Parte con questa iniziativa il progetto ‘Ferrara Calling’. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Ferrara Calling', la città come destinazione ideale per nomadi digitali e innovatori

