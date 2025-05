Ferrara anziano truffato da finto maresciallo | bonifici per 12mila euro bloccati all’ultimo istante

A Ferrara, un anziano è stato salvato da una truffa telefonica perpetrata da un finto maresciallo. Grazie all'intervento tempestivo della Polizia, sono stati bloccati bonifici per un totale di 12.000 euro, restituendo all'anziano la somma ingannata. Un episodio che sottolinea l'importanza della vigilanza contro le frodi.

Ferrara, anziano truffato da finto maresciallo: bonifici per 12mila euro bloccati all’ultimo istante

Come scrive virgilio.it: La Polizia di Ferrara ha sventato una truffa telefonica, bloccando bonifici per 12.000 euro. L'anziano rientra in possesso della somma.

