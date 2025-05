Ferito al collo da un proiettile | 44enne incensurato portato e lasciato in ospedale

Un misterioso episodio si è verificato a Casalabate, dove un 44enne incensurato è stato ferito al collo da un proiettile. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Lecce da un conoscente, quest'ultimo è poi scomparso, lasciando sul caso una serie di interrogativi. Attualmente, il ferito è sotto osservazione medica per la grave lesione riportata.

Mistero su quanto accaduto a Casalabate prima e all’ospedale di Lecce poi. Un 44enne con una ferita al collo da arma da fuoco è stato portato al pronto soccorso da un conoscente, che una volta assicurato il ferito al personale medico ha fatto perdere le proprie tracce. L’uomo è stato sottoposto. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Ferito al collo da un proiettile: 44enne incensurato portato (e lasciato) in ospedale

Ferito al collo da un colpo d’arma da fuoco: 44enne in ospedale, è grave

Segnala lecceprima.it: Misterioso episodio consumatosi nel pomeriggio su cui sta cercando di far luce la squadra mobile della questura di Lecce: l’uomo, incensurato e originario di Campi Salentina, è tuttora sottoposto a un ...

Lecce, 44enne ferito da un colpo di pistola al collo e abbandonato davanti all'ospedale: è in pericolo di vita

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: LECCE - Un uomo di 44 anni di Campi Salentina, incensurato, è stato ferito da un colpo di arma da fuoco al collo e ora è in ospedale in pericolo di vita. L’uomo è stato portato nel pomeriggio al ...

