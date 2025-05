Ferito a bottigliate indagini in corso | la verità dai video

A Siena, il 16 maggio 2025, un uomo di presunte origini balcaniche è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia. L’incidente, avvenuto all’esterno del bar Stellino, ha suscitato l'attenzione dei passanti. Le indagini sono in corso e i video di sorveglianza potrebbero rivelare dettagli cruciali sulla brutale aggressione.

Siena, 16 maggio 2025 – Tanti senesi sono passati ieri allo Stellino, soffermandosi all’esterno del bar. Nell’area teatro dell’ aggressione a seguito della quale un uomo, sembra di origini balcaniche, è finito d’urgenza alle Scotte. Sarebbe stato colpito violentemente alla testa da una bottigliata, stramazzando al suolo. Mercoledì sera era stato soccorso a lungo sul posto dal medico del 118 e dai volontari della Pubblica assistenza di Taverne che l’hanno poi trasferito al policlinico. Si temevano conseguenze importanti per la botta, tanto che era arrivata anche la polizia scientifica allo Stellino per cristallizzare eventuali tracce e impronte. Era circolata la voce che l’uomo fosse gravissimo. Fortunatamente se la caverà, non corre pericolo di vita. Anche se resta ricoverato alle Scotte. Quanto al presunto aggressore non dovrebbe essere stato difficile per la polizia individuarlo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferito a bottigliate, indagini in corso: la verità dai video

