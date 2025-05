Insultata sui social per aver perdonato i malviventi che l'avevano aggredita durante¬†una vacanza in Kenya. Protagonista della vicenda¬†Simona Colosini, una donna di 47 anni di¬†Calvisano, in provincia di Brescia, e¬†dipendente del Monte dei Paschi di Siena nella filiale di Mantova. La violenta. 🔗Leggi su Today.it

© Today.it - Ferita a colpi di machete in Kenya, perdona il suo aggressore: travolta dall'odio sui social