Ferisce gravemente la moglie con una pistola e poi si toglie la vita a 85 anni

Una tragedia sconvolgente ha colpito Otranto, dove un uomo di 85 anni ha ferito gravemente la moglie con una pistola prima di togliersi la vita. L'episodio è avvenuto questa mattina in un appartamento in via Monsignor Gaetano Pollio, lasciando la comunità in shock e sollevando interrogativi sul dramma che si è consumato tra le mura domestiche.

OTRANTO – Un 85enne spara alla propria moglie, la ferisce gravemente e poi si toglie la vita. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, a Otranto, all’interno di un appartamento nel quale viveva la coppia, al civico 10 di via Monsignor Gaetano Pollio. Prima del gesto, l'anziano avrebbe. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ferisce gravemente la moglie con una pistola e poi si toglie la vita a 85 anni

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Otranto, ferisce gravemente la moglie e poi si uccide con la stessa arma. L’allarme dei vicini

Secondo msn.com: L’uomo aveva 85 anni, la donna 82. La tragedia nella mattina di venerdì 16 maggio. La pistola calibro 9 era legalmente detenuta dall’uomo. La donna, affetta da una patologia, è stata trasferita nella ...

Otranto, 80enne spara e uccide la moglie: con la stessa pistola si suicida, la tragedia in casa

Lo riporta affaritaliani.it: Un uomo di 80 anni ha tentato di uccidere la moglie, 77 anni, a Otranto, in provincia di Lecce . L'anziano ha ferito gravemente la donna e poi si è sparato con la stessa pistola.

Ferisce gravemente la moglie con una pistola e poi si toglie la vita a 85 anni

Secondo lecceprima.it: OTRANTO – Un 85enne spara alla propria moglie, la ferisce gravemente e poi si toglie la vita. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, a Otranto, all’interno di un appartamento nel quale vi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tortolì : Pakistano ferisce la ex e uccide il figlio di lei

Ha ferito con un coltello la sua ex fidanzata di 50 anni e ha ucciso il figlio di 19 anni della donna, che era intervenuto per difenderla.