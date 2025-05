Ferguson Juve l’agente esce allo scoperto | Bologna è la sua seconda casa Futuro? Vi dico come stanno le cose

Ferguson Juve, l’agente ha parlato del futuro del centrocampista del Bologna. Le sue dichiarazioni. A TMW, è intervenuto l’agente di Lewis Ferguson Bill McMurdo. Le dichiarazioni sul centrocampista seguito anche dal calciomercato Juve. FERGUSON – « Lewis ora considera Bologna la sua seconda casa. Ha due figlie nate a Bologna ed è molto orgoglioso di questo. È un vero figlio di Bologna nel cuore! Ama la squadra, i tifosi e la città. Futuro? Lewis ha un lungo contratto con il Bologna e sarebbe felice di restare fino al termine di esso. E crediamo che il Bologna sarebbe felice che lui portasse a termine il suo contratto. Tuttavia, se il club ricevesse un’offerta per lui che ritenesse soddisfacente, a quel punto Lewis dovrebbe valutare un eventuale interesse, ma solo in quel momento ». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

