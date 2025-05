Fenomeno erosione costiera la Città metropolitana aggiorna il tavolo tecnico

La città metropolitana di Reggio Calabria aggiorna il tavolo tecnico per affrontare il crescente fenomeno dell'erosione costiera. Durante la nuova riunione, presieduta dal consigliere metropolitano Salvatore Fuda, delegato all'Ambiente, verranno discusse strategie e interventi per tutelare il territorio e preservare le risorse costiere.

Nuova riunione del Tavolo tecnico per il coordinamento del fenomeno dell'erosione costiera nel territorio metropolitano di Reggio Calabria. A presiederlo, su delega del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano Salvatore Fuda, delegato all'Ambiente, supportato dalla.

