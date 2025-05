AGI - I mobili spostati per coprire le tracce di sangue, il borsone con i vestiti che Ilaria Sula aveva riportato a Mark Samson per chiudere la relazione: le immagini esclusive del Tg1 mostrano la cameretta del 23enne che ha ucciso la sua ex fidanzata con tre coltellate al collo e poi l'ha infilata in una valigia e abbandonata in un dirupo. Ma il mobiletto con i libri non era stato sempre lì: è in quel punto che Ilaria è stata uccisa ed è caduta a terra. E li, la mamma di Mark, indagata per concorso in omicidio, avrebbe spostato il mobile per coprire le tracce di sangue  che non andavano via e girato il letto. In carcere, infatti, il 23enne avrebbe disegnato al sua stanza prima e dopo l'omicidio. Sospetta la versione del padre del ragazzo, di cui è ancora al vaglio la posizione, che non si sarebbe accorto del cambiamento nella disposizione dei mobili. 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - Femminicidio Sula: al Tg1 le immagini della cameretta di Samson