Femminicidio sondaggio choc in una classe delle superiori | Chi doveva morire Cecchettin Tramontano o Anastasi? Intanto sono tre le donne uccise in due giorni

‚ÄúChi si meritava di pi√Ļ di essere uccisa: Giulia Tramontano, Mariella Anastasi o Giulia Cecchettin?‚ÄĚ. √ą il delirante ‚Äúsondaggio‚ÄĚ (termine assai improprio) lanciato in una chat di una classe di una scuola superiore di Bassano del Grappa (VC). A rendere noto il caso, l‚Äôassociazione Women for freedom, che ha anche pubblicato gli screenshot della chat. ‚ÄúNon √® solo una bravata di cattivo gusto o una battuta fuori luogo‚ÄĚ, ha sottolineato l‚Äôassociazione, ‚Äúma una mancanza totale di empatia. √ą uno specchio rotto in cui si riflette una parte della nostra societ√† che ancora non capisce, o non vuole capire, quanto sia profonda la ferita del femminicidio‚ÄĚ. Le reazioni al sondaggio choc sul femminicidio. Per il ministro Giuseppe Valditara quanto accaduto ‚Äúlascia molta amarezza e dimostra un alto grado di immaturit√† e di insensibilit√†.

