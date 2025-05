Femminicidio Daniela Coman | l’ex l’ha attirata in casa con un pretesto poi l’ha uccisa

Il femminicidio di Daniela Coman segna un tragico episodio di violenza di genere. Peter Pancaldi ha richiamato l'ex compagna nella sua abitazione con un pretesto, per poi privarla della vita. Il ritrovamento del suo corpo nella camera da letto racconta una storia di sfida e dolore, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle donne.

Stando a quanto emerso Peter Pancaldi ha attirato nella sua casa di Prato di Correggio l'ex compagna Daniela Coman con il pretesto di farle recuperare alcuni oggetti personali. Poi l'ha uccisa. Il corpo della donna è stato trovato in camera da letto. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Femminicidio Daniela Coman: l’ex l’ha attirata in casa con un pretesto poi l’ha uccisa

Approfondimenti da altre fonti

Femminicidio a Correggio, Daniela è stata attirata con l’inganno e uccisa

temponews.it scrive: E' stata attirata con l'inganno nella casa dell'ormai ex compagno e lì uccisa. Daniela Coman, 48enne di origini rumene, è stata trovata morta dai Carabinieri di Correggio nell'abitazione del 45enne a ...

Femminicidio Daniela Coman: l’ex l’ha attirata in casa con un pretesto poi l’ha uccisa

Secondo fanpage.it: Stando a quanto emerso Peter Pancaldi ha attirato in casa la sua ex Daniela Coman con il pretesto di farle recuperare alcuni oggetti personali ...

Femminicidio, attirata con l'inganno e soffocata

rainews.it scrive: È morta così Daniela Coman, 47enne trovata morta nell'abitazione del 45enne Peter Pancaldi a Prato di Correggio (Reggio Emilia), tra mercoledì e giovedì. L'uomo, che ha confessato il femminicidio, è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trovata morta in casa a Correggio: arrestato il convivente di Daniela Coman

Tragica svolta nel caso di Daniela Coman, la donna romena di 47 anni trovata senza vita nella serata di mercoledì in un'abitazione di Correggio, nella bassa reggiana.