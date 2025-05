Il 15 maggio in Senato il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha affermato che le donne vittime di violenza dovrebbero “rifugiarsi in una chiesa o in una farmacia” in caso di pericolo. Le sue parole sono state definite “sconcertanti” da D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza – che le ha giudicate “un’ammissione implicita dell’incapacitĂ dello Stato di garantire protezione effettiva”. Le critiche si inseriscono in un contesto giĂ segnato da gravi carenze. Insomma no, non sono solo parole. Secondo i dati preliminari forniti da osservatori indipendenti come Telefono Rosa e Casa delle Donne, nel primo quadrimestre del 2025 il numero di femminicidi si mantiene in linea con la media degli anni precedenti, tra 100 e 120 l’anno, senza segnali di inversione. La componente strutturale del fenomeno è confermata: oltre il 50% degli omicidi di donne avviene in ambito familiare o affettivo. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Femminicidi, tante parole e pochi fatti. E Nordio riaccende le polemiche