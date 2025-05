«Chi meritava di più di morire tra Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin?». È questo il contenuto shock di un sondaggio comparso in una chat WhatsApp di una classe di un istituto superiore di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. A rivelarlo è l’emittente Rete Veneta, mentre la schermata della conversazione è stata diffusa nei giorni scorsi dall’associazione Women For Freedom. «È difficile crederci – scrive l’associazione in un post – perché questa non è solo una bravata di cattivo gusto. Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia. Non possiamo tacere. Perché il silenzio è il miglior alleato della violenza». Il riferimento è a tre vittime di femminicidio: Giulia Cecchettin, uccisa con 75 coltellate, dall’ex fidanzato Filippo Turetta; Giulia Tramontano, assassinata dall’ex compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di sette mesi; Mariella Anastasi, bruciata viva dall’ex marito. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Femminicidi, sondaggio shock in una chat di studenti: «Chi meritava di essere uccisa?». L’ira di Valditara