Un sondaggio choc tra studenti di una scuola veneta ha sollevato un'ondata di indignazione: il quesito, inaccettabile, chiedeva chi meritasse di più di essere uccisa tra tre donne vittime di femminicidio. Il ministro Valditara ha espresso mortificazione e ha promesso provvedimenti. La denuncia è giunta da Women for Freedom, evidenziando la necessità di affrontare problemi culturali profondi.

Valditara: "Amarezza, si prenderanno provvedimenti". Il testo del quesito: "Chi meritava di più di essere uccisa tra Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi e Giulia Tramontano?". La segnalazione del caso arriva da Women for Freedom. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicidi, sondaggio shock in chat tra gli studenti di una scuola veneta | L'autore: "Sono mortificato, chiedo scusa a tutti"

