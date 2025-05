Femminicidi sondaggio choc tra studenti a Bassano | Chi meritava di più di essere uccisa?

Un inquietante sondaggio tra studenti di Bassano del Grappa ha scatenato shock e indignazione: si chiedeva "Chi meritava di più di essere uccisa?" in riferimento a tre femminicidi recenti. Questo episodio solleva gravi interrogativi sulla sensibilità e la percezione della violenza di genere tra i giovani, rivelando una realtà preoccupante che richiede attenzione e riflessione.

(Adnkronos) – Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: "Chi si meritava di più di essere uccisa?". È il sondaggio choc comparso in una chat di una scuola di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Tre femminicidi, tra i più cruenti, su cui gli studenti partecipanti dovevano rispondere. La chat su Whatsapp è stata pubblicata . L'articolo Femminicidi, sondaggio choc tra studenti a Bassano: “Chi meritava di più di essere uccisa?” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Femminicidi, sondaggio choc tra studenti a Bassano: “Chi meritava di più di essere uccisa?”

Cosa riportano altre fonti

Femminicidi, sondaggio choc tra studenti a Bassano: "Chi meritava di più di essere uccisa?"

Si legge su reggiotv.it: (Adnkronos) - Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: "Chi si meritava di più di essere uccisa?". È il sondaggio choc comparso in una chat di una scuola di Bassano del Grappa, in prov ...

BASSANO DEL GRAPPA | FEMMINICIDI: NELLA CHAT DI CLASSE SONDAGGIO CHOC: «CHI MERITAVA DI MORIRE?»

Come scrive antennatre.medianordest.it: Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...

Femminicidi, il rettore agli studenti: «L’amore è grande, non cieco»Femminicidi, il rettore agli studenti: «L’amore è grande, non cieco»

Secondo daily.veronanetwork.it: This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Femminicidi, sondaggio choc in una scuola di Bassano: Chi meritava di più di essere uccisa?

“ Chi si meritava di più di essere uccisa? ” è la domanda agghiacciante apparsa in un sondaggio all’interno di una chat WhatsApp scolastica a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.