Femminicidi sondaggio choc tra studenti a Bassano | Chi meritava di più di essere uccisa?

Un sondaggio sorprendente e inquietante tra studenti di Bassano del Grappa ha sollevato polemiche: in una chat scolastica, gli adolescenti hanno discusso su "chi meritava di più di essere uccisa" tra tre donne vittime di femminicidio. Questo episodio solleva interrogativi drammatici sulla cultura della violenza e la sensibilità nei confronti del tema.

(Adnkronos) – Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: "Chi si meritava di più di essere uccisa?". È il sondaggio choc comparso in una chat di una scuola di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Tre femminicidi, tra i più cruenti, su cui gli studenti partecipanti dovevano rispondere. La chat su Whatsapp è stata pubblicata . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

