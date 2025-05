Femminicidi il sondaggio shock in una scuola di Bassano | Chi si meritava di morire di più?

Un sondaggio shock in una scuola di Bassano ha rivelato una chat tra studenti che discuteva chi "meritasse di morire di più". L'associazione Women for Freedom denuncia l'accaduto, sottolineando che il fenomeno non può essere ridotto a un semplice scherzo. Questo episodio inquietante solleva interrogativi sul clima sociale e culturale tra i giovani.

La chat tra gli studenti è circolata su Whatsapp, l'associazione Women for Freedom: “Episodio non può essere derubricato a scherzo” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Femminicidi, il sondaggio shock in una scuola di Bassano: “Chi si meritava di morire di più?”

Femminicidi. A scuola in Educazione civica s’insegnerà il rispetto per le donne

msn.com scrive: Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dopo gli ultimi drammatici femminicidi. “La scuola è pronta a fare la sua parte. Infatti nelle nuove Linee Guida per l ...

