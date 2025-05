Femminicidi il sondaggio raccapricciante nella chat tra gli studenti | Chi si meritava di più di essere uccisa Giulia Tramontano o Cecchettin?

In una disturbante chat tra studenti, è emerso un sondaggio che confronta la vita di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, chiedendo chi "si meritasse di più di essere uccisa". Questo inquietante episodio evidenzia una crescente insensibilità verso il tema del femminicidio, sollevando interrogativi su educazione e consapevolezza tra le giovani generazioni.

Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: «Chi si meritava di più di essere uccisa?». È il raccapricciante sondaggio comparso in una chat di una scuola di. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Femminicidi, il sondaggio raccapricciante nella chat tra gli studenti: «Chi si meritava di più di essere uccisa, Giulia Tramontano o Cecchettin?»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Femminicidi, il sondaggio raccapricciante nella chat tra gli studenti: «Chi si meritava di più di essere uccisa, Giulia Tramontano o Cecchettin?»

leggo.it scrive: Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: «Chi si meritava di più di essere uccisa?». È il raccapricciante sondaggio comparso in una chat di una scuola ...

Sondaggio choc nella chat studenti: «Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi, Giulia Tramontano: chi meritava di più di essere uccisa?»

Scrive ilmattino.it: BASSANO DEL GRAPPA - «Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: chi meritava di più di essere uccisa?». Il sondaggio choc nella chat degli studenti ...

Femminicidi, sondaggio choc in chat di studenti: "Chi meritava di più di essere uccisa?"

Si legge su informazione.it: Women for Freedom, associazione impegnata nella lotta contro la violenza e la discriminazione di genere, pubblica il contenuto comparso in una chat di studenti di Bassano del Grappa. Il presidente del ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un sondaggio di Wiko rivela che i dispositivi hi-tech sono un efficace antidoto contro la tristezza

Lo smartphone aiuta a sentirsi meno soli e tristi per il 74% dei rispondenti, ma il 61% annovera il digital detox come una buona pratica per l’umore Nasceva nel 2005 il Blue Monday.