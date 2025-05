Femminicidi il sondaggio raccapricciante nella chat tra gli studenti | Chi si meritava di più di essere uccisa Giulia Tramontano o Cecchettin?

Un sondaggio choc è emerso in una chat tra studenti, rivelando una inquietante discussione su femminicidi. Le vittime Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin sono state oggetto di una vergognosa domanda: "Chi si meritava di più di essere uccisa?". Questo episodio mette in luce la drammatica insensibilità che circonda la violenza di genere tra le nuove generazioni.

Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: «Chi si meritava di più di essere uccisa?». È il raccapricciante sondaggio comparso in una chat di una scuola di. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Femminicidi, il sondaggio raccapricciante nella chat tra gli studenti: «Chi si meritava di più di essere uccisa, Giulia Tramontano o Cecchettin?»

Femminicidi: autore sondaggio shock, sono mortificato chiedo scusa a tutti

Si legge su lapresse.it: Milano, 16 mag. (LaPresse) - "Sono mortificato per ciò che ho scritto e ritengo di dover porgere le mie scuse ai genitori di quelle donne, ai loro parenti e ...

