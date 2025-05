Femminicidi da Giulia Tramontano a Cecchettin | Chi meritava di morire? Il sondaggio da brividi che circola tra gli studenti

Un inquietante sondaggio, che chiede agli studenti di scegliere chi "meritava di morire" tra le vittime di femminicidio, ha agitato una scuola di Bassano. La denuncia dell'associazione Women for Freedom evidenzia come questo gesto non rappresenti una semplice bravata, ma un preoccupante riflesso delle mentalitĂ distorte che permeano la nostra societĂ .

In una chat di studenti di una scuola di Bassano circola un sondaggio macabro sulle vittime di femminicidio. L’associazione Women for Freedom denuncia: “Non è una bravata, ma uno specchio rotto della nostra società ” 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Femminicidi, da Giulia Tramontano a Cecchettin: “Chi meritava di morire?” Il sondaggio da brividi che circola tra gli studenti

Cosa riportano altre fonti

Femminicidi, il sondaggio raccapricciante nella chat tra gli studenti: «Chi si meritava di più di essere uccisa, Giulia Tramontano o Cecchettin?»

Secondo leggo.it: Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: «Chi si meritava di più di essere uccisa?». È il raccapricciante sondaggio comparso in una chat di una scuola ...

Sondaggio choc nella chat studenti: «Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi, Giulia Tramontano: chi meritava di più di essere uccisa?»

Da ilmattino.it: BASSANO DEL GRAPPA - «Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: chi meritava di più di essere uccisa?». Il sondaggio choc nella chat degli studenti ...

“Chi meritava di morire tra Tramontano, Anastasi e Cecchettin?”: sondaggio choc a scuola a Bassano del Grappa

Come scrive fanpage.it: Sondaggio choc sui femminicidi in una chat tra studenti di una scuola di Bassano del Grappa. I messaggi sono stati condivisi online dall’associazione contro la violenza sulle donne Women For Freedom.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un sondaggio di Wiko rivela che i dispositivi hi-tech sono un efficace antidoto contro la tristezza

Lo smartphone aiuta a sentirsi meno soli e tristi per il 74% dei rispondenti, ma il 61% annovera il digital detox come una buona pratica per l’umore Nasceva nel 2005 il Blue Monday.